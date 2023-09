Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo dei prossimi giorni.

Venerdì 8 settembre – Cieli in prevalenza sereni con locali velature nel corso della giornata. Precipitazioni generalmente assenti, ventilazione debole orientale in montagna. Calmi o deboli orientali in pianura, temperature che tenderanno ad aumentare. Avremo le minime comprese tra i 14/18º e massime sui 29/30º.

Sabato 9 settembre – Cieli in prevalenza sereni, possibili cumuli più compatti nel corso del pomeriggio sui settori alpini. Precipitazioni assenti. Ventilazione debole dai quadranti orientali sulle Alpi, calmi o deboli da est su pianure e colline. Temperature stazionarie, comprese tra i 15/18º le minime e tra i 28/31º le massime.

Domenica 10 settembre – Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Precipitazioni generalmente assenti, ventilazione debole variabile in montagna, deboli o assenti dai quadranti orientali in pianura. Temperature che aumenteranno sia nei valori minimi che massimi, comprese tra i 18/19º le minime e tra i 30/32º le massime.

Prossima settimana – Settembre proseguirà con giornate calde e soleggiate, temperature che saranno oltre le medie del periodo di 4/6º. Ad oggi non si vedono cambi sostanziali, almeno non prima della metà delle mese corrente.

Manuel Atzori