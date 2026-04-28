Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 28/4/2026





ROMA (ITALPRESS) – Nell’ottava puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Andrea Ruggieri intervista Serena Gamberoni, vicepresidente della Commissione Opera Lirica alla Camera dei Deputati, soprano leggero di fama internazionale e interprete che da anni porta l’opera italiana nei teatri e nelle arene di tutto il mondo. Un confronto su una forma di comunicazione spesso sottovalutata: quella che non argomenta, ma emoziona.

Perché l’opera non è solo musica. È narrazione, persuasione, identità. Significa dare voce ai sentimenti, trasformare tecnica in espressione, fare della bellezza un linguaggio universale.

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