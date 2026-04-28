Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane ha emesso un francobollo commemorativo di Papa Francesco

DiRaimondo Bovone

Apr 28, 2026 , , , ,
Dallo scorso 21 aprile 2026, 1° anniversario della morte, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto l’emissione di un francobollo commemorativo dedicato a Papa Francesco, relativo al valore della tariffa B, pari a 1,30€. Il francobollo è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico.

LA TIRATURA è di 200.025 esemplari, con 45 esemplari per ciascun foglio.
IL BOZZETTO è a cura del Centro filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
LA VIGNETTA riproduce un’immagine fotografica di Sua Santità Papa Francesco che, in Piazza San Pietro tra i fedeli, libera una colomba in segno di pace. Papa Francesco è stato eletto il 13 marzo 2013 quale 266° Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma; il pontificato si è concluso il 21 aprile 2025.

Completano il francobollo le legende “PAPA FRANCESCO” e “2013 – 2025”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo del primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma 1.
È inoltre disponibile una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata e annullata, la busta del primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, nonché cartoline, tessere e bollettini illustrativi, sono disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico e gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste e Verona, nonché sul sito www.filatelia.poste.it.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 28/4/2026

Apr 28, 2026
IN EVIDENZA

Dichiarazione Iva, cosa fare se non si rispetta la scadenza

Apr 28, 2026
IN EVIDENZA

Oddi Baglioni “Costituire ufficio a Masaf per imprenditoria femminile”

Apr 28, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Allergie respiratorie, un documento per ridurre i rischi

Apr 28, 2026
TOP NEWS

Trump verso il no all’ultima proposta negoziale di Teheran

Apr 28, 2026
IN EVIDENZA

Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 28/4/2026

Apr 28, 2026
IN EVIDENZA

Dichiarazione Iva, cosa fare se non si rispetta la scadenza

Apr 28, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x