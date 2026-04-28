De Giorgi: “Italvolley giovane, non abbiamo l’obbligo di vincere”





MILANO (ITALPRESS) – “La nuova stagione sarà molto interessante, metteremo qualche forza nuova che aiuta. È un gruppo giovane, però i giovani aiutano a spingere con entusiasmo”. Lo ha dichiarato il ct dell’Italvolley Ferdinando De Giorgi a margine della presentazione della stagione azzurra. “Giocheremo anche l’Europeo in Italia, un’esperienza faticosa ma eccezionale sotto il punto di vista dell’affetto, come abbiamo visto nel 2023 – ha aggiunto De Giorgi – Sicuramente sarà un bel cammino con i nostri tifosi. Le aspettative? Alte, ma degli altri… Dire che dobbiamo vincere per forza è una cosa tremenda. Questa è una squadra che non ha mai sentito un obbligo pesante della vittoria. La filosofia è sempre stata l’obbligo morale di fare il massimo”, ha concluso il coach azzurro.

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