Ponte Stretto, Ciucci “Cantieri prima di fine legislatura, iter entro settembre”

MESSINA (ITALPRESS) – “Contiamo di completare l’iter procedurale e approvativo entro settembre, per avviare nell’ultimo trimestre le prime attività sul territorio e aprire i cantieri prima della fine della legislatura”. Lo ha detto Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, a margine della manifestazione “L’ora del Ponte” in piazza Unione Europea. “L’avvio sarà graduale – ha aggiunto – con le opere propedeutiche, le bonifiche, le verifiche archeologiche e i primi interventi concordati con le amministrazioni di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria”. “Sono un tecnico e non faccio valutazioni politiche – ha concluso – ma credo che fermare o rallentare il progetto sarebbe poco sensato, perché significherebbe aumentare tempi e costi, cosa che non possiamo più permetterci”.

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