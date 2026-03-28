Amag Reti Gas, stop alla vendita: la maggioranza in Comune costretta al rinvio

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa del centrodestra, minoranza nel Consiglio Comunale di Alessandria

La vendita di AMAG Reti Gas, che la maggioranza dava per scontata, è stata rinviata.

Il Consiglio comunale, iniziato alle 17 e concluso all’1 di notte, è riuscito ad esaminare solo 12 dei 55 emendamenti presentati dalla minoranza. Un dato che da solo smonta la narrazione di un passaggio semplice o formale: siamo di fronte a una scelta strategica che riguarda patrimonio pubblico, servizi essenziali e futuro della città.

Grazie ad un lavoro serio di studio degli atti, approfondimento tecnico e iniziativa politica, la minoranza ha imposto uno stop. Quella che si voleva far passare rapidamente come una decisione già presa si è rivelata invece per ciò che è: una delibera piena di criticità.

Gli emendamenti hanno fatto emergere problemi concreti: l’assenza di un quadro valutativo definitivo, la contraddizione con la Nota di aggiornamento del DUP richiamata dalla stessa maggioranza, l’indebolimento delle tutele pubbliche nello statuto, garanzie occupazionali troppo deboli e l’assenza di certezze su investimenti e presidio territoriale.

Il rinvio non è un dettaglio procedurale. È la prova che questa delibera non era affatto blindata e che, senza un’opposizione preparata e determinata, sarebbe passata senza un vero confronto nel merito, mettendo a rischio un asset strategico per la città.

La fretta si è fermata davanti ai fatti. E questo è solo l’inizio: continueremo a lavorare perché una scelta di questa portata venga affrontata con trasparenza, garanzie reali e nell’interesse dei cittadini.

I Presidenti dei Gruppi Consiliari di Alessandria – Emanuele Locci, Fratelli d’Italia – Mattia Roggero, Lega Salvini – Vincenzo Demarte, Forza Italia – Luigi Sfienti, Movimento Civico

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria