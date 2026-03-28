Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Amag Reti Gas, stop alla vendita: la maggioranza in Comune costretta al rinvio

DiRaimondo Bovone

Mar 28, 2026 , , , , , , ,

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa del centrodestra, minoranza nel Consiglio Comunale di Alessandria

La vendita di AMAG Reti Gas, che la maggioranza dava per scontata, è stata rinviata.
Il Consiglio comunale, iniziato alle 17 e concluso all’1 di notte, è riuscito ad esaminare solo 12 dei 55 emendamenti presentati dalla minoranza. Un dato che da solo smonta la narrazione di un passaggio semplice o formale: siamo di fronte a una scelta strategica che riguarda patrimonio pubblico, servizi essenziali e futuro della città.
Grazie ad un lavoro serio di studio degli atti, approfondimento tecnico e iniziativa politica, la minoranza ha imposto uno stop. Quella che si voleva far passare rapidamente come una decisione già presa si è rivelata invece per ciò che è: una delibera piena di criticità.
Gli emendamenti hanno fatto emergere problemi concreti: l’assenza di un quadro valutativo definitivo, la contraddizione con la Nota di aggiornamento del DUP richiamata dalla stessa maggioranza, l’indebolimento delle tutele pubbliche nello statuto, garanzie occupazionali troppo deboli e l’assenza di certezze su investimenti e presidio territoriale.
Il rinvio non è un dettaglio procedurale. È la prova che questa delibera non era affatto blindata e che, senza un’opposizione preparata e determinata, sarebbe passata senza un vero confronto nel merito, mettendo a rischio un asset strategico per la città.
La fretta si è fermata davanti ai fatti. E questo è solo l’inizio: continueremo a lavorare perché una scelta di questa portata venga affrontata con trasparenza, garanzie reali e nell’interesse dei cittadini.

I Presidenti dei Gruppi Consiliari di Alessandria – Emanuele Locci, Fratelli d’Italia – Mattia Roggero, Lega Salvini – Vincenzo Demarte, Forza Italia – Luigi Sfienti, Movimento Civico
Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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