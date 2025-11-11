IN EVIDENZA

Polizia Postale chiude piattaforma sessista

Di

Set 11, 2025


ROMA (ITALPRESS) – La Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica sta concludendo, in queste ore, le operazioni tecniche finalizzate all’esecuzione del decreto di sequestro disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della piattaforma phica.eu. Le attività mirano a circoscrivere e quindi a rendere disponibile il complessivo materiale audio-video, e i relativi commenti, per le successive analisi degli investigatori. Le attività tecniche, particolarmente complesse, sono state poste in essere dal personale del Servizio Centrale della Polizia Postale, con l’ausilio degli specialisti dei Centri Operativi di Milano e Firenze.

mgg/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Figuccia “Volontari Protezione Civile accomunati dalla solidarietà”

Set 11, 2025
Economia IN EVIDENZA

Il ministro Urso: “Italia non arretra, il PIL si consolida e cresce”

Set 11, 2025
Attualità IN EVIDENZA Viaggiando

Il ministro Salvini: “In 9 mesi sulle strade 91 morti e 1.012 feriti in meno”

Set 11, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Figuccia “Volontari Protezione Civile accomunati dalla solidarietà”

Set 11, 2025
IN EVIDENZA

Polizia Postale chiude piattaforma sessista

Set 11, 2025
Economia IN EVIDENZA

Il ministro Urso: “Italia non arretra, il PIL si consolida e cresce”

Set 11, 2025
Attualità IN EVIDENZA Viaggiando

Il ministro Salvini: “In 9 mesi sulle strade 91 morti e 1.012 feriti in meno”

Set 11, 2025