IN EVIDENZA

Petri “Mix di investimenti pubblici e privati per rafforzare i porti italiani”

Di

Mag 22, 2026


MILANO (ITALPRES) – La portualità italiana è a un bivio. Frammentata per tradizione culturale e geografica, stretta tra la pressione dei grandi hub nord-europei e le turbolenze geopolitiche del Mediterraneo, ha bisogno di una riforma profonda e di investimenti strutturali che le singole autorità portuali non sono più in grado di sostenere da sole. È questo il messaggio che Roberto Petri, presidente di Assoporti – l’associazione che riunisce le 16 autorità di sistema portuale con il controllo complessivo di 64 scali italiani – lancia in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.
“Oggi di fronte a un mercato globalizzato non è possibile concepire e portare avanti il principio del ‘piccolo è bello'”, afferma Petri. “Noi siamo un Paese che tradizionalmente vive molto di campanilismi e anche per configurazione geografica la portualità italiana è molto frazionata e frammentata”. Un’eredità storica che, secondo il presidente di Assoporti, non può più reggere l’urto della concorrenza internazionale. L’obiettivo, spiega Petri, deve essere chiaro: “Creare delle eccellenze, degli hub anche dal punto di vista portuale che possano competere con le grandi sfide che il mercato ci presenta”.

sat/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Realpolitik – Le visite parallele

Mag 22, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Mostre

The Tim Burton Collector in mostra a Palatium Vetus, da domani al 6 settembre

Mag 22, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 24 maggio in provincia di Alessandria

Mag 22, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

E’ morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food

Mag 22, 2026
IN EVIDENZA

Realpolitik – Le visite parallele

Mag 22, 2026
IN EVIDENZA

Petri “Mix di investimenti pubblici e privati per rafforzare i porti italiani”

Mag 22, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Mostre

The Tim Burton Collector in mostra a Palatium Vetus, da domani al 6 settembre

Mag 22, 2026 Raimondo Bovone