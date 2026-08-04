IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “Arrestare gli incendiari anche con le tecnologie EcoDigital”

Di

Ago 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Gli incendi rappresentano una priorità assoluta. Arrestare gli incendiari è un dovere delle autorità e dell’intera collettività nazionale. Esattamente ventisei anni fa, da Ministro dell’Agricoltura, introdussi con un decreto-legge il reato 423 bis di incendio boschivo, una svolta fondamentale nella tutela del nostro patrimonio naturale”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente. “In questi anni sono stati denunciati quasi 120 mila incendi, con circa 10 mila persone denunciate e oltre 300 arresti. Sono risultati importanti, ma non sufficienti. Il cambiamento climatico ha aumentato il rischio incendi e richiede una risposta molto più incisiva e strutturale”. ha aggiunto.
fsc/mca1

(Fonte video: Fondazione UniVerde)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Illumina rigenera un’area di Trapani segnata dallo spaccio

Ago 4, 2026
IN EVIDENZA

Area Marina Protetta di Capri, Pecoraro Scanio “Sì finale Camera svolta storica”

Ago 4, 2026
IN EVIDENZA

Tg News – 4/8/2026

Ago 4, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Illumina rigenera un’area di Trapani segnata dallo spaccio

Ago 4, 2026
TOP NEWS

Agli Europei di nuoto artistico l’Italia è di bronzo nel tecnico a squadre

Ago 4, 2026
TOP NEWS

Agli Europei di fondo oro per Taddeucci e bronzo per Caponi nella 10 km donne

Ago 4, 2026
TOP NEWS

Ritrovato nel lago di Vico il corpo del marito della ministra Roccella

Ago 4, 2026