Area Marina Protetta di Capri, Pecoraro Scanio “Sì finale Camera svolta storica”

ROMA (ITALPRESS) – “Il voto finale in sede legislativa della Commissione Ambiente della Camera rappresenta una svolta storica: finalmente si supera il vincolo introdotto dalla legge del 1991 che teneva insieme l’Area Marina Protetta di Capri con quella di Punta Campanella e che, per decenni, ha impedito la nascita dell’area protetta dell’isola azzurra”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore da 3 anni della campagna #AMPCapriSubito. “Abbiamo lavorato per anni affinché si arrivasse a questo risultato, insieme alle associazioni ambientaliste, a partire da Marevivo, e a tante realtà civiche che hanno sostenuto questa battaglia, fino ai giovani della pagina “I Napoletani”. Oggi possiamo dire che questo lungo impegno ha trovato un primo fondamentale sbocco istituzionale”. “Con l’approvazione definitiva – prosegue Pecoraro Scanio – occorre ora passare rapidamente alla fase dell’istituzione dell’Area Marina Protetta. Saremo pronti a collaborare con il Ministero dell’Ambiente affinché il percorso si concluda nel più breve tempo possibile. Dopo decenni di attesa, è arrivato il momento di dare a Capri uno strumento di tutela all’altezza del suo straordinario patrimonio naturale”. “Il voto unanime della Commissione Ambiente è una bellissima notizia per l’ambiente e per il Paese. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero potrà avviare le procedure necessarie. Abbiamo aspettato decenni: ora è il momento di trasformare questo traguardo legislativo in una concreta realtà di tutela del mare di Capri”, conclude Pecoraro Scanio.

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(Fonte video: Fondazione UniVerde)