Palermo, spari contro chiesa allo Zen. Lagalla “Fiducia nelle forze dell’ordine”

Dic 29, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Lo Zen è chiaramente tra le aree su cui riponiamo la nostra attenzione, così come tutte quelle in cui si è profilato un livello di rischio maggiore per la presenza individuata di bande giovanili che fanno un uso delle armi il cui controllo non è né facile né immediato né di competenza diretta dell’amministrazione comunale, bensì delle forze dell’ordine”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, a margine dell’incontro al teatro Garibaldi con una delegazione dei vigili urbani che ha firmato il contratto di assunzione al Comando di polizia municipale del capoluogo. “Abbiamo espresso non solo convinta fiducia nel lavoro che stanno facendo e ulteriormente faranno le forze dell’ordine, ma anche vicinanza al parroco di San Filippo Neri: l’assessore alla Legalità è andata personalmente, noi stessi ci siamo interessati e abbiamo rappresentato la conferma di un impegno che, oltre a partire sul piano del controllo del territorio, dovrà rafforzarsi e amplificarsi anche sul tema della prevenzione sociale”. xd8/vbo/mca2

