Palermo, Falzone "C'era necessità di un aumento della polizia municipale"

Dic 29, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Questa città più volte ha evidenziato la necessità di un aumento nell’organico del personale della polizia municipale: siamo sotto di 920 unità, è chiaro che cento persone in più potranno sembrare poche ma rappresentano il prodotto di un nostro sforzo. Ringrazio anche chi in parlamento ha sposato questa causa, che oggi ha portato a questo risultato: auspichiamo l’anno prossimo di aumentare ulteriormente l’organico, perché Palermo ha necessità di uno svecchiamento”. Lo ha detto l’assessore alla Polizia municipale Dario Falzone a margine dell’incontro con una delegazione dei nuovi agenti della polizia municipale (77 agenti su 104) presso il teatro Garibaldi, dopo le firme sui contratti di assunzione. xd8/vbo/mca2

