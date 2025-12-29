Palermo, Colucciello “Finalmente arrivano cento vigili a dare una mano concreta”





PALERMO (ITALPRESS) – “Qualcuno potrebbe dire ‘tanto tuonò che piovve’: finalmente arrivano cento vigili a dare una mano concreta all’organico della polizia municipale di Palermo. Sono tutti assunti a tempo indeterminato e saranno tutti per strada: buona parte di loro viene dalla Sicilia, altri da diverse zone d’Italia. La loro età media è molto più bassa rispetto all’attuale corpo della polizia municipale: saranno impiegati tutti per il controllo del territorio, cosa di cui Palermo aveva obiettivamente bisogno. La calendarizzazione del concorso non dipende dalla polizia municipale e neanche, in maniera diretta, dal Comune di Palermo: per fare un concorso ci vogliono finanziamenti e ci vuole la possibilità di strutturarlo, è probabile però che il 2026 possa portarci novità positive sul tema”. Lo ha detto il comandante del Corpo della Polizia Municipale di Palermo, Angelo Colucciello, a margine dell’incontro con una delegazione dei nuovi agenti della polizia municipale (77 agenti su 104) presso il teatro Garibaldi, dopo le firme sui contratti di assunzione. xd8/vbo/mca2