TOP NEWS

Cina, progressi nella conservazione delle risorse genetiche forestali

Di

Dic 29, 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo i dati ufficiali, la Cina ha compiuto progressi significativi nella conservazione delle risorse di germoplasma forestale e delle praterie durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025).

Negli ultimi cinque anni, il Paese ha raccolto circa 147.400 campioni di questo germoplasma, con un aumento del 180% rispetto al livello registrato alla fine del 2020, secondo l’Amministrazione nazionale delle foreste e delle praterie.

Le risorse genetiche chiave di importanti specie arboree ed erbacee autoctone, così come quelle rare e a rischio di estinzione, sono state conservate in modo efficace. Il tasso di utilizzo delle varietà migliorate per le principali specie arboree da riforestazione è salito al 76%, in aumento rispetto al 65% di fine 2020.

Nel corso degli ultimi cinque anni, la Cina ha varato una serie di misure, tra cui un piano d’azione triennale, per rafforzare la protezione e l’utilizzo delle risorse di germoplasma forestale e delle praterie, potenziare le capacità di coltivazione e innovazione, e migliorare la supervisione del mercato.

Ad oggi, il Paese ha istituito una rete di sette strutture nazionali per le risorse di germoplasma, insieme a 209 strutture di conservazione in situ ed ex situ su tutto il territorio nazionale.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Webuild, contratto da 660 mln per la nuova linea 10 della metropolitana di Napoli

Dic 29, 2025
TOP NEWS

Cina-Italia, cooperazione rafforzata nel 55esimo anniversario delle relazioni

Dic 29, 2025
Attualità Economia Esteri TOP NEWS

Cina: il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di energia solare

Dic 28, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, progressi nella conservazione delle risorse genetiche forestali

Dic 29, 2025
TOP NEWS

Webuild, contratto da 660 mln per la nuova linea 10 della metropolitana di Napoli

Dic 29, 2025
IN EVIDENZA

Palermo, spari contro chiesa allo Zen. Lagalla “Fiducia nelle forze dell’ordine”

Dic 29, 2025
IN EVIDENZA

Palermo, Lagalla incontra vigili neo assunti “Maggiore controllo e legalità”

Dic 29, 2025