IN EVIDENZA

Fico “A breve nuova giunta regionale in Campania, non ci sono ritardi”

Di

Dic 29, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – “Siamo agli sgoccioli. A brevissimo avremo la nuova giunta regionale. Ora andrò a Santa Lucia e a breve la giunta sarà annunciata”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico a margine della prima seduta del Consiglio Regionale. “Non ci sono ritardi – spiega Fico – perché la legge ci dice che dall’insediamento del Consiglio Regionale, che è oggi, possono passare fino a 10 giorni per l’insediamento della giunta e la nomina della giunta. Quindi siamo perfettamente nei tempi di legge e prendiamo il tempo giusto per far sì che ci sia la migliore giunta possibile”. xm9/vbo/mca2

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Salute

Influenza vicina al picco: 950.000 nuovi casi in Italia in una settimana

Dic 29, 2025
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Teatro

Capodanno al Teatro Alessandrino con “Manera & Champagne”, poi brindisi di mezzanotte e balli

Dic 29, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Tajani: “Sosteniamo il tentativo USA, continuano gli aiuti a Kiev”

Dic 29, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina-Italia, cooperazione rafforzata nel 55esimo anniversario delle relazioni

Dic 29, 2025
IN EVIDENZA

Fico “A breve nuova giunta regionale in Campania, non ci sono ritardi”

Dic 29, 2025
Attualità IN EVIDENZA Salute

Influenza vicina al picco: 950.000 nuovi casi in Italia in una settimana

Dic 29, 2025
Attualità Science & Technology Video

Terna: il cavo Tyrrhenian Link, fra Sicilia e Sardegna, a 2.150 metri di profondità

Dic 29, 2025