IN EVIDENZA

Palermo, a maggio l’arte dei mandala a Villa Serena

Di

Mag 5, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Maggio è per eccellenza il mese del risveglio ed è indissolubilmente legato alla figura della mamma. Per tutto il mese sui balconi di Villa Serena, a Palermo, è possibile ammirare un’installazione che trasforma la clinica in un luogo di riflessione attraverso l’arte dei mandala, simboli di unità, armonia e benessere universale. Si tratta di concetti che si riflettono integralmente nella figura materna, intesa come fulcro di accoglienza e stabilità. L’evento è realizzato dall’Associazione “Il filo che unisce” ODV. L’opera è interamente dedicata alla salute e alla prevenzione, celebrando la vita e la cura attraverso i colori e le forme geometriche dei mandala.
mgg/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Pedofilia e pedopornografia, Gabrielli “Nel 2025 oltre 2.600 casi e 224 arresti”

Mag 5, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA Utilità

Comune di Alessandria: nuove foto-trappole contro l’abbandono di rifiuti

Mag 5, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 5 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mag 4, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Pedofilia e pedopornografia, Gabrielli “Nel 2025 oltre 2.600 casi e 224 arresti”

Mag 5, 2026
IN EVIDENZA

Palermo, a maggio l’arte dei mandala a Villa Serena

Mag 5, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA Utilità

Comune di Alessandria: nuove foto-trappole contro l’abbandono di rifiuti

Mag 5, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

La Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si rilancia nella corsa Champions

Mag 5, 2026