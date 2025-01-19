IN EVIDENZA

Nel torinese 4 uomini tendono un agguato ad un 63enne e gli sparano

Set 19, 2025


TORINO (ITALPRESS) – Nella tarda serata del 18 settembre, a Favria (TO), 4 uomini hanno teso un agguato ad un 63enne e a suo figlio 29enne. Nel corso dell’imboscata, avvenuta presso il domicilio delle vittime, sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali hanno raggiunto il 63 enne in più parti del corpo; l’uomo, vista la gravità delle lesioni riportate, è stato trasportato in elisoccorso presso un ospedale di questo capoluogo. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno permesso di individuare celermente tutti i presunti componenti della banda, sottoponendoli a fermo per “tentato omicidio” e “detenzione abusiva di armi”. I quattro sono stati trasferiti presso il carcere di Ivrea.

Fonte video: Carabinieri

