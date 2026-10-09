Moratti “Più produttività per avere salari più alti e rafforzare il ceto medio”

MILANO (ITALPRESS) – “Oggi inizia a Milano una tre giorni, “L’ottimismo della volontà”. È dedicata in maniera prevalente alle tematiche che riguardano la crescita. L’Italia è un paese che cresce, siamo comunque il secondo paese del G7 per crescita, ma ha un problema che è legato alla produttività. La produttività italiana è salita negli ultimi trent’anni dello 0,3%, la media europea è +18%. Quindi abbiamo elaborato come Consulta un programma che nasce da un confronto col mondo accademico, della finanza, della produzione, per capire quali sono le leve per la crescita”. Lo afferma Letizia Moratti, eurodeputata del Ppe e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.“Focalizzarsi sulla crescita significa cercare quali sono le misure concrete per dare al ceto medio più potere di consumo. “Un tema che è legato alla produttività è il tema dei salari. Con la bassa produttività i salari sono bassi, quindi spingere sulla produttività significa avere poi la possibilità di avere salari più alti, andare incontro al ceto medio”, prosegue.“Ci confronteremo con amministratori delegati, imprenditori, esperti di finanza, professori universitari, con il mondo sindacale, con i rappresentanti delle categorie. I risultati che avremo da questi tre giorni li porteremo poi nei territori per un ulteriore confronto con il mondo produttivo. Un punto che toccheremo che è come canalizzare il risparmio privato a sostegno della crescita, quali nuovi strumenti possiamo mettere in campo”, sottolinea Moratti.

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