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Sport e salute, la Lnd Sicilia promuove il Walking Football

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Ott 9, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Un incontro per promuovere l’importanza del calcio come benefit atletico e sociale anche dopo aver raggiunto una certa età: nella sede del Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti (Lnd) Sicilia, a Ficarazzi, si è svolto questa mattina il convegno ‘Walking Football. Quando lo Sport è salute’, per promuovere una disciplina rivolta essenzialmente agli over 50, al fine di favorirne il benessere fisico e psicologico attraverso l’attività sportiva. “Il Walking Football, o calcio camminato, è una nuova attività della Lnd in cui la Sicilia, con il nostro Comitato regionale, fa da regione pilota insieme a Piemonte e Toscana – sottolinea il presidente del Comitato regionale della Lnd Sicilia, Sandro Morgana -. Stiamo cercando di fare partire questa nuova iniziativa. La regola principale che bisogna camminare e un piede deve sempre poggiare per terra: è una disciplina diretta a over 50 e over 60, sia uomini che donne. L’obiettivo è innanzitutto far sviluppare quest’attività, che ha tra le finalità il recupero sanitario di persone infartuate o con altre patologie che attraverso il calcio camminato possono essere superate: si dimostra che si può fare sport anche a una certa età e questo sport è diretto non solo a coloro che sono fisicamente abili, ma anche a chi ha problemi di ordine sanitario; ci stiamo investendo e l’appuntamento di oggi vuole essere prodromico a uno sviluppo di questa attività”. La Lnd, conclude Morgana, “ha due gambe, quella sociale e quella sportiva: noi diciamo sempre che dobbiamo avere la capacità di guardare oltre la partita, quindi interessarci ai problemi di questo mondo e di coloro che vorrebbero fare sport ma non possono”.
xd8/ari/gtr

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