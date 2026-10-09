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Fisco, Meloni “Dal Governo imponente lavoro di riordino e semplificazione”

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Ott 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “L’ottavo congresso che celebrate oggi segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Abbiamo potuto contare anche sulla vostra collaborazione, per esempio per scrivere la riforma fiscale, una riforma che l’Italia aspettava da oltre cinquant’anni e che ha tre obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice e rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un un videomessaggio all’VIII Congresso nazionale dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT).

sat/gtr
(Fonte video: palazzo Chigi)

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