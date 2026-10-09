Decaro “Il polo della nautica è importante e resterà a Brindisi”

BARI (ITALPRESS) – “Il settore della nautica è importante per il nostro Paese, sia nella produzione sia nell’export, e ha raggiunto numeri significativi. Quasi il 35% del valore aggiunto nazionale è concentrato nel Mezzogiorno e credo che la Puglia, con 900 chilometri di costa e 69 infrastrutture portuali, debba fare la propria parte”, ha dichiarato Decaro. “Lo fa a Brindisi, perché per noi il Salone Nautico e Brindisi sono la stessa cosa”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro parlando dellaventiduesima edizione dello SNIM, il Salone Nautico di Puglia, che si terrà dal 22 al 26 ottobre nel porto turistico Marina di Brindisi.

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