Mondiali canoa, Buonfiglio “A 6 mesi da Giochi bella testimonianza”

Ago 24, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Ci sono state 80 nazioni, 2200 accrediti, abbiamo ricevuto i complimenti da parte di tutti, è arrivato anche il ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti e il ministro dello sport Abodi, sono davvero commosso nel lasciare la mia Federazione. Ha funzionato tutto, abbiamo avuto una segreteria eccezionale, uno staff incredibile, ho incontrato alcuni presidenti delle Federazioni e mi hanno detto che è stato il più bel mondiale degli ultimi dieci anni, questo ci inorgoglisce, a sei mesi dalle Olimpiadi siamo stati una bella testimonianza”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio analizzando il Mondiale di canoa e paracanoa 2025 di Milano.

