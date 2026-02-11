Alberto di Monaco “I Giochi sono un’esperienza unica, ho ricordi fantastici”





MILANO (ITALPRESS) – “Quella olimpica è veramente un’esperienza unica, ho dei ricordi fantastici delle mie cinque Olimpiadi. Per un atleta sono dei momenti veramente speciali. Non solo la competizione, non solo la preparazione per queste gare, ma anche tutta l’atmosfera, tutto lo scambio con gli altri atleti, con gli altri ufficiali. È veramente molto entusiasmante”. Lo ha dichiarato il Principe Alberto di Monaco intervenuto a Casa Italia, a Milano, in merito alla sua esperienza a cinque cerchi nella squadra monegasca di bob.

