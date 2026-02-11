IN EVIDENZA

Alberto di Monaco “Milano-Cortina entusiasmante, Lollobrigida bel momento sport”

Di

Feb 11, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Sì, con l’Italia ho un rapporto molto speciale. Sono dei bellissimi Giochi, la cerimonia d’apertura è stata fantastica. Le competizioni sono veramente entusiasmanti. C’è un bel feeling, una bella atmosfera ovunque. Sono stato già in montagna, a Bormio, a Livigno, a Cortina, e qui a Milano: c’è sempre un ambiente molto speciale con i tifosi italiani che sono molto calorosi. È veramente fantastico”. Lo ha dichiarato il Principe Alberto di Monaco intervenuto a Casa Italia, a Milano, parlando delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. «Atleta italiano che mi ha colpito? Ho visto la vittoria della Lollobrigida, è stato veramente un bel momento di sport”.
pia/gm/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Alberto di Monaco “I Giochi sono un’esperienza unica, ho ricordi fantastici”

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Fitarco, Polidori “Andare alle Olimpiadi e vincere il nostro primo obiettivo”

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Assalto al portavalori sulla statale Brindisi-Lecce, proseguono le indagini

Feb 11, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Polidori “Fitarco punta sempre al massimo, nel 2026 Roma centro del mondo”

Feb 11, 2026
TOP NEWS

CDP-Confindustria, a Napoli il roadshow “Insieme per il futuro delle imprese”

Feb 11, 2026
TOP NEWS

Mattarella “La cultura è la risposta indispensabile ai rischi di barbarie”

Feb 11, 2026
TOP NEWS

Via libera dal Parlamento Europeo al prestito da 90 miliardi all’Ucraina

Feb 11, 2026