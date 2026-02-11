IN EVIDENZA

Vino, Lollobrigida “Dall’Ue cambio di passo grazie al ruolo dell’Italia”

Feb 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Grazie al ruolo dell’Italia in questi ultimi anni, abbiamo raggiunto risultati importanti. Quando mi sono insediato, una delle prime azioni che ho contrastato era quella di tentare di stigmatizzare il vino come prodotto non degno di essere sostenuto. Obiettivamente, il risultato di ieri segna ancora una volta un cambio di passo dell’Unione europea, più compatibile con quella che è una tradizione europea che dobbiamo proteggere e valorizzare in un quadro mondiale sempre più complesso, nella quale la produttività, la tenuta delle imprese, la creazione di
ricchezza e lavoro tornano ad essere un punto fondamentale dell’agenda europea”. Lo afferma Francesco Lollobrigida, ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a margine di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”, commentando il via libera al Pacchetto Vino dell’Ue.

