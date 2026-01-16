IN EVIDENZA

Meloni incontra Takaichi “Italia e Giappone insieme possono fare la differenza”

Di

Gen 16, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto contenta di essere qui oggi a Tokyo, a fianco del primo ministro Takaichi. Penso che le potenzialità che i legami profondi tra Roma e Tokyo vantano siano molte e che dobbiamo saperle esplorare tutte. In questi 160 anni noi abbiamo saputo spesso adattare il nostro rapporto ai mutamenti globali. Sono convinta che, in un quadro del genere, che serba molte incognite ma anche molte opportunità, Italia e Giappone insieme possano fare la differenza”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel coreso del punto stampa congiunto con il primo ministro giapponese Sanea Takaichi a Tokyo.

ads/mca3
(fonte video: Palazzo Chigi)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Realpolitik – Cosa ci insegna il Venezuela

Gen 16, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Palatium Vetus: visite guidate e attività didattiche per le scuole da aprile e giugno

Gen 16, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Italpress €conomy – Puntata del 16 gennaio 2026

Gen 16, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Realpolitik – Cosa ci insegna il Venezuela

Gen 16, 2026
IN EVIDENZA

Meloni incontra Takaichi “Italia e Giappone insieme possono fare la differenza”

Gen 16, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Palatium Vetus: visite guidate e attività didattiche per le scuole da aprile e giugno

Gen 16, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Italpress €conomy – Puntata del 16 gennaio 2026

Gen 16, 2026