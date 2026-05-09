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Medicina Top – 9/5/2026

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Mag 9, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Le nuove cure per il Parkinson, le ultime frontiere dell’oncologia e un Nobel alla medicina negato: sono i temi dell’ottantesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Ioannis Isaias direttore dell’Unità operativa complessa Centro Parkinson e Parkinsonismi dell’Asst Gaetano Pini – CTO di Milano e professore ordinario di Neurologia presso la Julius-Maximilians-Universität di Würzburg, Germania, e Rossana Berardi professore ordinario di Oncologia e direttrice Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica presso l’Università Politecnica delle Marche, direttrice della Clinica Oncologica e del Centro di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, AIOM. Spazio anche a Paolo Mazzarello specialista in Neurologia, professore ordinario di Storia della medicina all’Università degli Studi di Pavia e direttore del Museo di Storia Naturale Kosmos nello stesso ateneo.
col3/gsl

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