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Sanità regionale, il fabbisogno delle ASR aggiornato a 209 milioni di euro

DiRaimondo Bovone

Mag 9, 2026 , , , ,

Lo ha definito un intervento necessario e urgente, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi, per allineare i conti e rafforzare il sistema sanitario regionale, illustrando in Aula il provvedimento che aggiorna a 209 milioni di euro il fabbisogno del bilancio sanitario, alla luce delle indicazioni ministeriali del 28 aprile.
Gli equilibri complessivi del sistema restano solidi e sotto controllo. Il Piemonte, infatti, resta in gestione ordinaria, ampiamente sotto le soglie critiche, in un contesto sicuramente difficile ma che può rappresentare un’opportunità di investimento e rilancio.

I NUMERI – 250.000 prestazioni in più grazie all’estensione degli orari e alle aperture nel fine settimana; sul fronte del personale, 4.200 assunzioni in più rispetto al passato (+3% rispetto alla media nazionale); investimento complessivo da 534 milioni di euro, legato anche agli adeguamenti contrattuali.

LE PAROLE – Così l’assessore Riboldi: “Non stiamo tagliando, ma scegliendo dove investire e lavorando sulla riduzione della spesa improduttiva per liberare risorse da destinare all’attività clinica. Parallelamente, prosegue il piano di rafforzamento strutturale, con 7 candidature a IRCCS e nuovi interventi sull’edilizia sanitaria. Ci teniamo a precisare che non c’è alcuna ‘deriva’ verso la sanità privata ma, al contrario, riportiamo nel pubblico strutture e servizi e investiamo su personale e ospedali”.
“Il provvedimento include anche un’operazione straordinaria di riordino contabile tra Regione e aziende sanitarie, relativa a partite pregresse fino al 2011, con un recupero stimato di circa 90 milioni di euro. Un passaggio tecnico che non comporta tagli, ma garantisce maggiore trasparenza e solidità ai bilanci del sistema sanitario regionale”.

L’assessore Federico Riboldi

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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