Medicina Top – 14/2/2026

Feb 14, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Apnee notturne, l’utilizzo sempre più massiccio degli psicofarmaci soprattutto nei giovani e l’importanza di avere un allenamento su misura: sono i temi della settantaquattresima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Antonella Ferro, specialista in odontostomatologia e responsabile del Reparto di Ortodonzia
Humanitas Dental Center di Rozzano, Milano; Daniele La Barbera, psichiatra, psicoanalista e professore di psichiatria all’Università degli studi di Palermo. Per molti anni ha diretto la Scuola di Specializzazione in psichiatria presso lo stesso ateneo; Claudia Borelli è direttore tecnico di Issa Europe, scuola di formazione che dal 1997 si occupa di preparazione e certificazione dei Personal Trainer.

