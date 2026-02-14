Comune di Alessandria, contrasto alle zanzare svernanti: potenziati gli interventi col piretro

Il Comune di Alessandria prosegue le attività di contrasto alle zanzare nell’ambito del piano integrato di gestione avviato nel 2025. Come previsto dal piano di fattibilità dell’intervento, tra gli obiettivi prioritari rientra l’attivazione di trattamenti specifici contro le specie di zanzare svernanti, in particolare la “Culex pipiens”, riconosciuta come vettore del West Nile Virus (WNV).

Le metodologie operative sono state rafforzate con strumenti di monitoraggio innovativi. I trattamenti vengono effettuati mediante insufflazione di piretro naturale allo stato puro all’interno della rete fognaria, fino al raggiungimento di un adeguato livello di saturazione.

I DATI – Per conoscere infestazioni e condizioni micro-climatiche nella rete fognaria, sono state utilizzate 2 trappole di cattura, sonde per la registrazione di temperatura e umidità, 1 microtelecamera con illuminazione artificiale, calata in punti strategici, per valutare la distribuzione delle zanzare.

I TRATTAMENTI – Il 1° ciclo è stato eseguito in prossimità dei fiumi Tanaro e Bormida, in continuità con quanto fatto l’anno scorso. Per i prossimi mesi sono previsti altri cicli di trattamento, in concomitanza con l’aumento delle temperature esterne e in condizioni prossime all’equilibrio termico con la rete fognaria. Due cicli saranno concentrati a marzo e nella prima metà di aprile.