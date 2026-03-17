IN EVIDENZA

Maxi tamponamento in galleria sull’A20 Palermo-Messina, coinvolti 80 veicoli

Di

Mar 17, 2026


MESSINA (ITALPRESS) – Grave incidente questa mattina, intorno alle 8:45, all’interno della galleria Villafranca, nel tratto autostradale tra Milazzo e Rometta, in direzione Messina, dove si è verificato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 mezzi tra auto, furgoni e mezzi pesanti. La circolazione autostradale risulta completamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e l’evacuazione delle persone coinvolte all’interno del tunnel. I Vigili del fuoco stanno operando con numerose squadre per liberare i veicoli, assistere gli occupanti e mettere in sicurezza i mezzi, in un contesto particolarmente complesso per gli spazi ridotti della galleria. Sul posto sono presenti anche le forze di Polizia per la gestione della viabilità e i rilievi, insieme al personale sanitario del 118 per l’assistenza ai feriti. xr6/vbo/mca3
(fonte video: Vigili del Fuoco)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Caporalato, Fontana “Mio cognato dimostrerà la sua innocenza”

Mar 17, 2026
IN EVIDENZA

Cina, ecco i fattori che guidano la rapida ascesa del Paese nel settore robotico

Mar 17, 2026
IN EVIDENZA

Cina, a Shanghai i centri per l’infanzia per semplificare la vita dei genitori

Mar 17, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Caporalato, Fontana “Mio cognato dimostrerà la sua innocenza”

Mar 17, 2026
IN EVIDENZA

Cina, ecco i fattori che guidano la rapida ascesa del Paese nel settore robotico

Mar 17, 2026
IN EVIDENZA

Cina, a Shanghai i centri per l’infanzia per semplificare la vita dei genitori

Mar 17, 2026
IN EVIDENZA

Cina, un nuovo codice ecologico per tutelare l’ambiente

Mar 17, 2026