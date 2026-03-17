IN EVIDENZA

Torrisi “Lo stato di salute del turismo in Sicilia è molto buono”

Di

Mar 17, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Se i dati sul turismo saranno ancora in crescita nonostante la guerra? Noi ci auguriamo di sì. Lo stato di salute del turismo in Sicilia è molto buono. Preghiamo Dio che questi eventi di guerra finiscano e che si torni a uno stato di normalità, però, anche avendo una visione dal mondo aeroportuale, continua un momento importante in cui tutti quanti i player, gli investitori, le compagnie aeree continuano a guardare con enorme interesse al nostro mercato”. Così Nico Torrisi, Presidente Federalberghi Sicilia e Presidente Advisory Board UniCredit Sicilia, a margine del Forum delle Economie dedicato al settore del Turismo, organizzato da UniCredit in collaborazione con Federalberghi Sicilia, a Palazzo Branciforte a Palermo. xd6/vbo/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Caporalato, Fontana “Mio cognato dimostrerà la sua innocenza”

Mar 17, 2026
IN EVIDENZA

Cina, ecco i fattori che guidano la rapida ascesa del Paese nel settore robotico

Mar 17, 2026
IN EVIDENZA

Cina, a Shanghai i centri per l’infanzia per semplificare la vita dei genitori

Mar 17, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Caporalato, Fontana “Mio cognato dimostrerà la sua innocenza”

Mar 17, 2026
IN EVIDENZA

Cina, ecco i fattori che guidano la rapida ascesa del Paese nel settore robotico

Mar 17, 2026
IN EVIDENZA

Cina, a Shanghai i centri per l’infanzia per semplificare la vita dei genitori

Mar 17, 2026
IN EVIDENZA

Cina, un nuovo codice ecologico per tutelare l’ambiente

Mar 17, 2026