Cina, a Shanghai i centri per l’infanzia per semplificare la vita dei genitori

Con l’ingresso della Cina nel periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), la creazione di una società favorevole alla natalità e il miglioramento dei servizi di assistenza all’infanzia sono diventati priorità nazionali fondamentali.

A Shanghai, le comunità stanno traducendo le politiche in azioni concrete, offrendo un sostegno alla prima infanzia creativo, accessibile e di alta qualità. Dai centri professionali di istruzione per la prima infanzia ai “Baby Hubs” su base comunitaria, questi luoghi stanno alleggerendo il carico sulle famiglie, sostenendo la crescita dei bambini e plasmando una città più a misura di bambino. (XINHUA/ITALPRESS)

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(Fonte video: Xinhua)