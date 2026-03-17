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Shoah, Gualtieri ad Auschwitz “Memoria consente di riflettere su abisso umanità”

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Mar 17, 2026


CRACOVIA (ITALPRESS) ”Anche quest’anno Roma Capitale ha organizzato il viaggio della memoria qui ad Auschwitz-Birkenau, il più grande campo di sterminio e di concentramento realizzato dai nazisti. Sono stati uccisi oltre 1 milione di ebrei, minoranze, oppositori del nazifascismo. Un luogo di morte, di dolore e di memoria”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della visita ad
Auschwitz-Birkenau in occasione del Viaggio della Memoria.
xb1/mgg/azn

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