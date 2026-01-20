IN EVIDENZA

Maxi operazione antidroga a Reggio Emilia, 9 arresti anche all’estero

Gen 20, 2026


REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone, indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Bologna su richiesta della Dda. Arresti e perquisizioni sono in corso nelle province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia e Savona, nonché in Francia, Spagna e Albania, grazie al coordinamento con le autorità di polizia straniere.

Fonte video: Polizia di Stato

