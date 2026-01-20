Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Confagricoltura Alessandria: consegnati a Me.dea 7.316 euro raccolti con le ‘clementine anti-violenza’

DiRaimondo Bovone

Gen 20, 2026 , , ,

È stato consegnato giovedì 15 gennaio, nelle mani della presidente me.dea Sarah Sclauzero, l’assegno simbolico frutto delle donazioni raccolte con campagna Clementine Antiviolenza che Confagricoltura Donna Alessandria, con Confagricoltura Donna Piemonte, Confagricoltura Alessandria e con la collaborazione di Soroptimist International, propose nelle piazze della provincia in occasione del 25 novembre, giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
La somma raccolta dell’associazione delle donne in agricoltura, con l’aiuto di Soroptimist Acqui Terme e Alessandria, ha raggiunto un nuovo record: 7.316 euro.

Le clementine, in buona parte offerte dagli agricoltori di Confagricoltura Cooperativa Coab e Napitina, sono simbolo della lotta contro la violenza, a ricordo della tragedia di cui fu vittima Fabiana Luzzi, giovane studentessa di Corigliano Calabro accoltellata e bruciata ancora viva dall’ex fidanzato in un agrumeto della piana di Sibari nel 2013.

