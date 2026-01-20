Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale e Diocesi di Alessandria insieme a Solidal per il volontariato. Firmata l’intesa

DiRaimondo Bovone

Gen 20, 2026 , , , , , ,

Il calendario di appuntamenti per celebrare Sant’Antonio Abate, patrono dell’Ospedale Universitario di Alessandria, si è aperto giovedì 15 gennaio con l’evento “Le persone per le persone: il volontariato al servizio del paziente”, dedicato al ruolo centrale del volontariato all’interno dei percorsi di cura.
L’incontro nel Salone di Rappresentanza dell’AOU AL è stato infatti l’occasione per siglare l’accordo del protocollo di intesa tra l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, la Diocesi di Alessandria e la Fondazione Solidal ETS. La convenzione nasce con l’obiettivo di rafforzare e coordinare la comunicazione sul volontariato in ospedale, valorizzando le esperienze solidali già presenti e promuovendo una narrazione condivisa della cura come responsabilità collettiva.

LE PAROLE – Così Valter Alpe, dg dell’Ospedale: «Accanto al lavoro quotidiano dei nostri professionisti c’è un mondo di volontariato che contribuisce al funzionamento dell’Azienda e che, non sempre, riceve la visibilità che merita. Il numero e la varietà delle associazioni che collaborano con il nostro Ospedale raccontano un tessuto sociale attento alla sofferenza e vicino ai pazienti».
Così mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria: «In ospedale, luogo in cui la sofferenza e la speranza convivono ogni giorno, la presenza dei volontari diventa un sostegno prezioso non solo per i pazienti e le loro famiglie, ma anche per gli operatori sanitari. La collaborazione tra Ospedale, Diocesi e Fondazione Solidal testimonia come istituzioni diverse possano camminare insieme, mettendo al centro la persona e costruendo relazioni di cura fondate sull’ascolto».
Così Manuela Ulandi, vicepresidente di Fondazione Solidal: «L’obiettivo è collaborare per costruire una comunicazione capace di raccontare le storie di chi fa volontariato. Dare spazio a storie autentiche di cura e solidarietà rappresenta un valore aggiunto per tutta la comunità».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

