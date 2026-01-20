IN EVIDENZA

I “segreti” della cronobiologia

Di

Gen 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La cronobiologia è la disciplina scientifica che studia il fattore tempo nei sistemi biologici. Analizzando come le funzioni dell’organismo seguano ritmi regolari e prevedibili. I ritmi più noti sono quelli circadiani, che si ripetono ogni 24 ore circa e regolano tantissimi processi fisiologici fondamentali. Questi ritmi influenzano funzioni come il ciclo sonno-veglia, la secrezione degli ormoni, il metabolismo e la temperatura del corpo. Il fulcro di questo sistema è un orologio biologico centrale, che si trova nell’ipotalamo, nel cervello, che agisce come un direttore d’orchestra, coordinando gli orologi periferici presenti in quasi tutti i tessuti del corpo umano. “È una disciplina relativamente giovane”, nata a partire “dagli anni Cinquanta del secolo scorso. Cronos e bios, tempo e vita: tutto parte dal fatto che la Terra ruota sul proprio asse in circa 24 ore – da cui la parola circadiano – e tutti gli organismi viventi sulla Terra, non solo l’uomo, si devono abituare a una parte illuminata e a una parte buia”. Così Roberto Manfredini, specialista in Endocrinologia, medicina interna e cardiologia e professore ordinario di medicina interna all’Università di Ferrara, a Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
fsc/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Confagricoltura Alessandria: consegnati a Me.dea 7.316 euro raccolti con le ‘clementine anti-violenza’

Gen 20, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Maxi operazione antidroga a Reggio Emilia, 9 arresti anche all’estero

Gen 20, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale e Diocesi di Alessandria insieme a Solidal per il volontariato. Firmata l’intesa

Gen 20, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

I “segreti” della cronobiologia

Gen 20, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Confagricoltura Alessandria: consegnati a Me.dea 7.316 euro raccolti con le ‘clementine anti-violenza’

Gen 20, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Musetti avanti a Melbourne, sarà derby con Sonego. Out Cocciaretto

Gen 20, 2026
TOP NEWS

Groenlandia, Trump “Concordato un incontro tra le varie parti a Davos”

Gen 20, 2026