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Mattarella “Non si è stranieri a casa propria”

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Set 5, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Le due giovani Repubbliche – rinata con l’indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana – vollero con saggezza, invece, affermare, con l’accordo,un principio opposto. Principio ribadito nella Costituzione Italiana: non si è ‘allogeni’, stranieri, a casa propria. Sono diritti scolpiti all’art.3 della nostra Carta”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Merano per l’80° anniversario dell’autonomia della Regione Trentino Alto Adige.
(ITALPRESS).
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(Fonte video: Quirinale)

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