Vannacci “Non tutti scalpitano per integrarsi nell’Ue, ci sarà un motivo”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Mi domando perché c’è sempre questa inerzia nel cambiare l’architettura strutturale dell’Unione Europea. Anche perché dopo anni di Maastricht qualche cosa è successo. Dopo qualche anno la Gran Bretagna se n’è andata. Dice qualcuno, “Rimpiange questa dipartita”, però se n’è andata. Pochi giorni fa l’Islanda ha detto di no, fondamentalmente, all’integrazione completa con l’Unione Europea. La Norvegia, uno degli stati più ricchi del continente, non ci ha mai pensato. O meglio, ci ha pensato ma ha detto di no. La Svizzera ne rimane al di fuori, pur essendo all’interno, circondata, fagocitata dall’Unione Europea. La Turchia, che prima ambiva a fregiarsi della bandiera azzurra con le dodici stelle, oggi naviga per altri mari. Non tutti scalpitano per integrarsi nell’Unione Europea. Ci sarà un motivo”. Così, il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, nel suo intervento al Forum Teha a Cernobbio.

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(Fonte video: The European House – Ambrosetti)