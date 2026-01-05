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Vannacci “Europa schizofrenica, schierata con l’Ucraina ma importa gas russo”

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Set 5, 2026


CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Oggi l’Europa si è schierata completamente a favore dell’Ucraina. Però nell’ultimo semestre abbiamo incrementato in alcuni paesi addirittura del 160% le importazioni di gas dalla Russia, finanziando quell’economia di guerra che noi vorremmo invece combattere schierandoci insieme all’Ucraina. Insomma, sembra una strategia totalmente schizofrenica. E qual è la coerenza strategica di finanziare la resistenza ucraina se poi importiamo e aumentiamo le importazioni di gas proprio dalla Russia?”. Così il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, nel suo intervento al Forum Teha a Cernobbio.
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(Fonte video: The European House – Ambrosetti)

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