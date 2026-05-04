IN EVIDENZA

Mattarella “Forze Armate strumento per l’indipendenza della Repubblica”

Di

Mag 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Con le altre Forze Armate siete strumento per l’indipendenza della Repubblica, tutelando i confini nazionali e in ossequio ai valori della nostra Costituzione, promuovendo la pace e i diritti umani nelle missioni internazionali”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso dell’incontro al Quirinale con il capo di Stato Maggiore dell’Esercito e con una rappresentanza dell’Esercito italiano in occasione del 165° anniversario della sua fondazione.

sat/gtr
(Fonte video Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Garbin “Essere ricevuti da Mattarella un onore immenso”

Mag 4, 2026
IN EVIDENZA

Cobolli “Roma torneo speciale, è l’anno buono per vincere”

Mag 4, 2026
IN EVIDENZA

Tennis, Mattarella “Successi non casuali, italiani protagonisti nel mondo”

Mag 4, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Giro-E al via il 12 maggio, Continental sarà Official Team

Mag 4, 2026
IN EVIDENZA

Garbin “Essere ricevuti da Mattarella un onore immenso”

Mag 4, 2026
IN EVIDENZA

Cobolli “Roma torneo speciale, è l’anno buono per vincere”

Mag 4, 2026
IN EVIDENZA

Tennis, Mattarella “Successi non casuali, italiani protagonisti nel mondo”

Mag 4, 2026