Cobolli “Roma torneo speciale, è l’anno buono per vincere”

ROMA (ITALPRESS) – “È un torneo speciale per tutti noi, dove vogliamo fare bene e dove c’è un po’ di pressione e tensione. Ma secondo me è l’anno buono, anche Jannik sta continuando a vincere e ci aiuta a migliorarci e a provare a raggiungere quel che sta raggiungendo lui, anche se è molto difficile”. Lo ha detto il tennista romano Flavio Cobolli a margine dell’incontro al Quirinale del Presidente della Repubblica con le nazionali vincitrici di Billie Jean King Cup e Coppa Davis, parlando degli imminenti Internazionali d’Italia.”Sinner? Non l’ho sentito perché non voglio disturbarlo. Ci vedremo oggi e gli faremo tutti i complimenti”, ha aggiunto Cobolli in merito all’ultimo trionfo dell’altoatesino a Madrid. Infine una battuta, in risposta a chi gli chiede della sovrapposizione nella giornata di domenica 17 maggio della finale del singolare maschile degli Internazionali con Roma-Lazio, che dovrebbe giocarsi alle 12:30: “Credo che andrò al derby – scherza il romano, noto tifoso giallorosso -. Sono focalizzato sulla prima partita di un tabellone difficile. Bisogna prestare attenzione a tutti, più si va avanti meglio è. Ce la metteremo tutta”, ha concluso Cobolli, che debutterà contro uno tra Bergs e Atmane.

mc/azn