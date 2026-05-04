IN EVIDENZA

Garbin “Essere ricevuti da Mattarella un onore immenso”

Di

Mag 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “La motivazione ce la dà la gente, che ci abbraccia quando andiamo in giro, ed anche il presidente Mattarella, Venire qui è un onore immenso per noi, perché esalta i valori dello sport, della condivisione della squadra, dell’io che di diventa noi. Sono tutti passi importantissimi per una squadra fortissima che abbiamo e ho l’onore di seguire”. Così Tathiana Garbin, ct della Nazionale femminile di tennis, dopo l’incontro al Quirinale tra le squadre azzurre di tennis vincitrici di BJK Cup e Coppa Davis ed il presidente Sergio Mattarella.

mc/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cobolli “Roma torneo speciale, è l’anno buono per vincere”

Mag 4, 2026
IN EVIDENZA

Tennis, Mattarella “Successi non casuali, italiani protagonisti nel mondo”

Mag 4, 2026
IN EVIDENZA

Zanardi, Mattarella “È una figura che ha illuminato lo sport”

Mag 4, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Giro-E al via il 12 maggio, Continental sarà Official Team

Mag 4, 2026
IN EVIDENZA

Garbin “Essere ricevuti da Mattarella un onore immenso”

Mag 4, 2026
IN EVIDENZA

Cobolli “Roma torneo speciale, è l’anno buono per vincere”

Mag 4, 2026
IN EVIDENZA

Tennis, Mattarella “Successi non casuali, italiani protagonisti nel mondo”

Mag 4, 2026