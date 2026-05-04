Mattarella “Diritto internazionale indebolito, mondo più frammentato e fragile”

ROMA (ITALPRESS) – “A differenza di quanto contrassegnava la sicurezza nei secoli precedenti, dopo la Seconda Guerra Mondiale si ebbe la capacità di costruire un credibile ordinamento internazionale. Le Forze Armate di tanti Paesi, sotto l’ombrello dell’ONU, cooperavano a spegnere i focolai di scontro, a promuovere la pace”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso dell’incontro al Quirinale con il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e con una rappresentanza dell’Esercito italiano in occasione del 165° anniversario della sua fondazione.“La condizione internazionale, allora articolata intorno a due grandi potenze, aveva determinato un equilibrio largamente prevedibile, pur fra tensioni che frequentemente si manifestavano – ha aggiunto il capo dello Stato -. Successivamente, il venir meno della Guerra Fredda, a seguito del collasso dell’Impero Sovietico, sembrava aver aperto la strada a una lunga prospettiva di pace. Oggi lo scenario è mutato e si manifestano crisi dagli effetti globali. L’attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione di conflitti su larga scala, caratterizzati da minacce ibride e asimmetriche, hanno travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza e impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza in un mondo sempre più frammentato e fragile”.

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(Fonte video Quirinale)