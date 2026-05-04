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Tennis, Mattarella “Successi non casuali, italiani protagonisti nel mondo”

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Mag 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “La vittoria della Davis per il terzo anno consecutivo e il successo nella Billie Jean King Cup per il secondo anno di fila sono risultati inimmaginabili. Questo andamento conferma ciò che si comprendeva. Non è un episodio o una fiammata, ma il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro al Quirinale con le nazionali azzurre di tennis vincitrici di Billie Jean King Cup e Coppa Davis.

mec/gm/mca2
(Fonte video: Quirinale)

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