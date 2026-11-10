Maratona Palermo, Malandrino “Unicredit ci crede fortemente, da 18 anni main sponsor”

PALERMO (ITALPRESS) – “UniCredit crede fermamente nell’importanza di essere al fianco di eventi che possano contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio a 360 gradi . Questo vale a livello nazionale e ancora di più in Sicilia, dove siamo la
principale banca di riferimento. La Maratona di domenica racchiude queste caratteristiche di voler dare un contributo allo sviluppo
del territorio: intanto riesce a valorizzare fortemente il legame tra sport, arte e cultura in città; i podisti attraverseranno uno dei percorsi più suggestivi che una maratona possa concedere ai suoi partecipanti. Oltre tremila atleti verranno qui anche per
passare il weekend insieme alla famiglia: si prospetta un indotto economico non indifferente, soprattutto in un periodo di bassa
stagione come novembre. Sarà infine un momento di forte aggregazione sociale e familiare per la città, nonché una manifestazione sostenibile e a impatto zero”. Lo ha detto i il Regional Manager Sicilia di UniCredit Salvatore Malandrino, in occasione della presentazione della Maratona di Palermo.
principale banca di riferimento. La Maratona di domenica racchiude queste caratteristiche di voler dare un contributo allo sviluppo
del territorio: intanto riesce a valorizzare fortemente il legame tra sport, arte e cultura in città; i podisti attraverseranno uno dei percorsi più suggestivi che una maratona possa concedere ai suoi partecipanti. Oltre tremila atleti verranno qui anche per
passare il weekend insieme alla famiglia: si prospetta un indotto economico non indifferente, soprattutto in un periodo di bassa
stagione come novembre. Sarà infine un momento di forte aggregazione sociale e familiare per la città, nonché una manifestazione sostenibile e a impatto zero”. Lo ha detto i il Regional Manager Sicilia di UniCredit Salvatore Malandrino, in occasione della presentazione della Maratona di Palermo.
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