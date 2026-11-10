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Maratona Palermo, Gebbia “Grande ricaduta economica e percorso bellissimo”

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Nov 10, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Registriamo un boom, con 65 paesi e più di 1.300 partecipanti che vengono da paesi esteri, insieme ad
altri 600 che vengono da altre regioni italiane. Questo è un grande risultato per Palermo: la Maratona è una manifestazione che
crea positività in chi la corre, con un percorso che è unico al mondo. L’aspetto più positivo è che c’è un risultato economico non
indifferente: oltre tremila persone usufruiranno di viaggi, alberghi e ristoranti, si stima circa un milione di euro di ricaduta economica sul territorio”. Lo ha detto il direttore tecnico della Maratona di Palermo, Salvatore Gebbia,

xd8/pc/azn

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