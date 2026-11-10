Maratona Palermo, Gebbia “Grande ricaduta economica e percorso bellissimo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Registriamo un boom, con 65 paesi e più di 1.300 partecipanti che vengono da paesi esteri, insieme ad
altri 600 che vengono da altre regioni italiane. Questo è un grande risultato per Palermo: la Maratona è una manifestazione che
crea positività in chi la corre, con un percorso che è unico al mondo. L’aspetto più positivo è che c’è un risultato economico non
indifferente: oltre tremila persone usufruiranno di viaggi, alberghi e ristoranti, si stima circa un milione di euro di ricaduta economica sul territorio”. Lo ha detto il direttore tecnico della Maratona di Palermo, Salvatore Gebbia,
altri 600 che vengono da altre regioni italiane. Questo è un grande risultato per Palermo: la Maratona è una manifestazione che
crea positività in chi la corre, con un percorso che è unico al mondo. L’aspetto più positivo è che c’è un risultato economico non
indifferente: oltre tremila persone usufruiranno di viaggi, alberghi e ristoranti, si stima circa un milione di euro di ricaduta economica sul territorio”. Lo ha detto il direttore tecnico della Maratona di Palermo, Salvatore Gebbia,
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