Maratona Palermo, Gebbia “Grande ricaduta economica e percorso bellissimo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Registriamo un boom, con 65 paesi e più di 1.300 partecipanti che vengono da paesi esteri, insieme adaltri 600 che vengono da altre regioni italiane. Questo è un grande risultato per Palermo: la Maratona è una manifestazione checrea positività in chi la corre, con un percorso che è unico al mondo. L’aspetto più positivo è che c’è un risultato economico nonindifferente: oltre tremila persone usufruiranno di viaggi, alberghi e ristoranti, si stima circa un milione di euro di ricaduta economica sul territorio”. Lo ha detto il direttore tecnico della Maratona di Palermo, Salvatore Gebbia,

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