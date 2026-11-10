Maratona Palermo, Anello “Una tappa fissa per sport e turismo”

PALERMO (ITALPRESS) – “non è solo un appuntamento importante per Palermo, ma una tappa fissa sul piano sia sportivoche turistico: siamo assolutamente felici di poterla sostenere. Quest’anno riscontriamo un aumento degli atleti in gara,provenienti da tutte le parti del mondo: avranno l’opportunità di promuovere Palermo, visto che verranno non solo per gareggiare ma anche per visitare la città. Abbiamo un aumento dei flussi turistici in periodi di destagionalizzazione, quindi l’obiettivo èstato centrato”. Così l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello in occasione della presentazione della Maratona di Palermo tenutosi nella sede UniCredit, partner dell’iniziativa dal 2008.

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