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Maratona Palermo, Anello “Una tappa fissa per sport e turismo”

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Nov 10, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “non è solo un appuntamento importante per Palermo, ma una tappa fissa sul piano sia sportivo
che turistico: siamo assolutamente felici di poterla sostenere. Quest’anno riscontriamo un aumento degli atleti in gara,
provenienti da tutte le parti del mondo: avranno l’opportunità di promuovere Palermo, visto che verranno non solo per gareggiare ma anche per visitare la città. Abbiamo un aumento dei flussi turistici in periodi di destagionalizzazione, quindi l’obiettivo è
stato centrato”. Così l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello in occasione della presentazione della Maratona di Palermo tenutosi nella sede UniCredit, partner dell’iniziativa dal 2008.

xd8/pc/azn

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