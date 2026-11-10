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Sud, Sbarra “Più investimenti per consolidare la crescita”

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Nov 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “E’ necessario rafforzare gli investimenti, soprattutto nelle filiere ad alto valore aggiunto, sostenere gli incentivi alle imprese e l’occupazione. I dati degli ultimi 4 anni segnalano una crescita importante del Mezzogiorno, il Pil cresce più delle altre aree del Paese, ripartono gli investimenti pubblici e privati, si rafforza l’export, cresce la natalità delle aziende, processo trainato dall’impatto positivo del Pnrr ma anche dalla Zes unica con il governo che ha programmato e stanziato, dal 2024 al 2028, 12 miliardi; la legge di Bilancio conferma e rafforza lo stanziamento per il 2027 con 2,4 miliardi e programma già 1,25 miliardi nel 2028. Un Sud che cresce, bisogna consolidare e rafforzare queste dinamiche”. Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per il Sud, Luigi Sbarra, a margine della presentazione del Rapporto Svimez 2026.

xb1/sat/gtr

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